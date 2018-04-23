В Нижегородской области эвакуировали более 150 человек из-за пожара на кожевенном заводе

В Богородске Нижегородской области произошел пожар на территории кожевенного завода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центра МЧС России по региону.

Как отмечается, возгорание произошло на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А.Ю. Юргенса, находящегося на улице Ленина, дом 99. Из-за пожара из здания были эвакуированы 153 человека.

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«В 10.45 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м»», — рассказал источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Челябинске разыскивают неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.