Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют десять новых бригад для отражения наступления российской армии. Об этом пишет британский журнал The Economist, который взял интервью у командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

«Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению», — сказано в публикации.

Издание также отмечает, что количество личного состава украинской армии вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Романенко считает, что Украина обязана сделать все, чтобы у ВСУ был инструмент, с которым будет возможно обеспечивать оборону.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.