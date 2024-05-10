Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ планируют сформировать новые бригады для отражения российского наступления

Economist: ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления ВС России

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют десять новых бригад для отражения наступления российской армии. Об этом пишет британский журнал The Economist, который взял интервью у командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

«Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению», — сказано в публикации.

Издание также отмечает, что количество личного состава украинской армии вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Романенко считает, что Украина обязана сделать все, чтобы у ВСУ был инструмент, с которым будет возможно обеспечивать оборону.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами