Возросло число жертв голого стрелка в США

Число погибших в результате стрельбы в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, возросло до четырех. Об этом сообщает полиция города в своем твиттере.

Инцидент произошел 22 апреля у кафе Waffle House. Голый мужчина забежал в заведение и открыл огонь, убив троих человек и ранив еще несколько человек. После этого он скрылся.

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«Шесть человек получили огнестрельные ранения, четверо скончались (трое умерли на месте, одни в больнице). Еще двоим оказывается помощь в медцентре», — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрелка зовут Трэвис Рейнкинг. Правоохранители продолжают его поиски. На месте стрельбы была найдена винтовка CAR-15.