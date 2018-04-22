МЧС предупредило о сильных порывах ветра в Москве

В Москве и Подмосковье 22 апреля ожидается сильный ветер скоростью 12-17 метров в секунду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет, днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

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Накануне в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.

Во время урагана упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения. Повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий.

По данным МЧС, в Подмосковье произошли аварийные отключения энергоснабжения в 25 населенных пунктах.