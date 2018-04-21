Собянин уточнил число пострадавших от урагана в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за непогоды в столице количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Об этом он написал в своем твиттере.

«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — говорится в размещенном посте.

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Мэр также обратил внимание москвичей на усиление ветра с 20.00 до 22.00 и призвал их быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина погиб во время урагана из-за того, что его придавило строительным вагончиком.