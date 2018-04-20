СК уточнил число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Следователи установили, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, сообщается на сайте Следственного Комитета.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что после проведения генетической экспертизы и опознания тел погибших были выданы разрешения на захоронение 37 человек.

Ранее следствие установило, что прокуратура годами запрещала проверки в «Зимней вишне».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара. После пожара подал в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.