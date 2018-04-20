В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, передает агентство городских новостей «Москва».

«В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть детеныша можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что птенец уже научился у сородичей заглатывать рыбу.

Ранее сообщалось, что в зоопарке родился детеныш росомахи. В последний раз детеныш животного появлялся на свет в зоопарке три года назад. Специалистам удалось создать для росомах максимально комфортные условия для жизни и размножения.