В Ереване задержали 100 участников протестных акций против Саргсяна

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В Ереване сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции 100 участников акций против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьером страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгара Джанояна.

«По последним данным, 100 человек подвергнуты приводу», — заявил Джаноян.

Ранее сообщалась, что парламент Армении избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17. При этом оппозиционный депутат Никол Пашинян, который руководил акцией протеста против избрания армянским премьером бывшего президента Сержа Саргсяна, заявил о начале «ненасильственной бархатной революции».