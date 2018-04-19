СМИ: 20 человек пострадали при землетрясении в Индонезии

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Channel News Asia.

Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.

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Как отмечается, в результате землетрясения разрушены сотни домов, школы и мечети.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии.

Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате.