При столкновениях в Мексике погибли 16 человек

В Мексике при столкновении полиции и вооруженных людей погибли 16 человек, сообщает El Universal.

Инцидент произошел в штате Герреро.

Уточняется, что шесть сотрудников полиции погибли в населенном пункте Вальеситос де Сарагоса при нападении их конвой.

Ранее к границе США и Мексики отправились 1600 солдат Национальной гвардии США. На границу отправились военные из штатов Аризона, Техас и Нью-Мексико. Штат Калифорния, который возглавляет губернатор-демократ, в данный момент не анонсировал переброску военнослужащих.

По заявлениям президента США Дональда Трампа, военная охрана границы с Мексикой необходима, чтобы справиться с миграционным и криминальным кризисом.