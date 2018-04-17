Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта в Ереване

Специальное подразделение полиции Еревана предпринимает попытки вытеснить протестующих с проспекта Маштоца, центральной улицы армянской столицы, передает корреспондент РИА «Новости».

Сообщается, что полиция оттеснила протестующих на тротуары, нескольких человек увезли на автозаках.

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Участники массовой акции протеста выступают против избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Они начали уличную акцию протеста в ночь с 16 на 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в Ереване протестующие начали блокировать центральные улицы. Ранее также стало известно, что после столкновений между полицией и протестующими в центре Еревана за медицинской помощью обратились 46 человек.