После падения из окна МГИМО госпитализировали студентку
Студентка московского МГИМО выпала из окна учебного здания университета. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.
«Да, у нас был несчастный случай. Студентка выпала из окна учебного корпуса 4-го этажа. Мы оперативно вызвали скорую помощь, ее сразу же забрали в одну из московских клиник. Она гражданка Казахстана», — заявила она.
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По словам пресс-секретаря родителей девушки сразу уведомили об инциденте — они будут в Москве в ближайшее время.
В вузе не смогли прокомментировать информацию СМИ о том, что студентку МГИМО, возможно, вытолкнул из окна ее одногруппник.
В ноябре прошлого года мужчина выпал из окна одного из корпусов МГУ на улице Ленинские горы и был госпитализирован.