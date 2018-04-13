В Москве в пятницу ожидается до +11°С
В Москве в пятницу, 13 апреля, ожидается до +11°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +9 до +11°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году.
«Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.