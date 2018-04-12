В Московском зоопарке проснулись сурки, передает агентство городских новостей «Москва».

«Седьмого апреля от продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев. И сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

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Отметили, что основу рациона сурков составляет молодая зеленая трава, также они едят овощи, корни и луковицы растений, а сейчас животные также получают специальные витаминные добавки.

«Наши сурки перенесли зиму без каких бы то ни было проблем, сейчас они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся все более активными. Спят сурки очень глубоко, почти беспробудно. В это время у них во много раз снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов. Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке содержатся три сурка (две самки и один самец).

Ранее в зоопарке Петербурга проснулись сурки.