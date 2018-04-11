Хабаровские власти назначили компенсацию семьям погибших при крушении вертолета

Семьям членов экипажа, которые разбились в вертолете Ми-8 в Хабаровске, выплатят млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства края.

«Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по 1 миллиону рублей», — сказал представитель.

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Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Хабаровске погибли шесть человек. При падении воздушного судна находящиеся поблизости здания и сооружения не пострадали.

Также ранее стало известно, что экстренные службы нашли оба черных ящика вертолета.

Из-за инцидента власти Хабаровска ввели режим ЧС.