Посольство России заявило о продолжении изоляции Юлии Скрипаль

Сотрудники российского посольства в Великобритании направили еще одну ноту в британское министерство иностранных дел с требованием обеспечить встречу дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с российскими консулами, передает РИА «Новости».

«Вновь констатируем, что британская сторона отказывается предоставлять нам поддающуюся проверке информацию о здоровье и пожеланиях Юлии. Посольству ничего не известно о том, в каком состоянии она находится, выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права. Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо. И уж как минимум мы срочно требуем доказательств того, что все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия», — рассказал пресс-секретарь посольства.

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Он также отметил, что нота была направлена в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очевидными» свои чувства от выписки Юлии Скрипаль из больницы.