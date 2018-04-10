В Подмосковье могут перенести экзамены из-за выбросов газа

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, даты проведения экзаменов в подмосковных школах могут быть перенесены из-за неблагоприятно экологической обстановки, складывающейся из-за выбросов свалочного газа, передает РИА «Новости».

«Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее», — сказала Мишонова.

В марте на территории свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс свалочного газа, после которого несколько десятков детей обратились к врачам. Из-за неприятного запаха вводился режим ЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне «Ядрово» должны понести ответственность его владельцы.