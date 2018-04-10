В Солсбери рассказали новые подробности о состоянии Скрипалей

По словам Кристины Бланшард, представителя районной клиники в Солсбери, куда были госпитализированы после отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся на разных стадиях выздоровления, передает РИА «Новости».

«Оба пациента исключительно хорошо отреагировали на лечение, которое мы обеспечивали, но оба находятся на разных стадиях выздоровления. Сейчас мы выписали Юлию из районной больницы Солсбери. Юлия попросила СМИ уважать ее частую жизнь, и я хотела бы напомнить о ее просьбе», — сказала Бланшард

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По ее словам, сам Сергей Скрипаль также добился заметного прогресса.

«Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы.