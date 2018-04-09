В Московском зоопарке родился детеныш росомахи

В столичном зоопарке родился детеныш росомахи. Об этом сообщается на официальной сайте мэра города.

«Рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление. Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством. При этом вместе проводят лишь несколько недель», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в последний раз детеныш животного появлялся на свет в зоопарке три года назад. Специалистам удалось создать для росомах максимально комфортные условия для жизни и размножения. Пол детеныша можно будет установить только через несколько месяцев.

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