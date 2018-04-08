Украина обвинила экипаж судна «Норд» в попытке незаконного пересечения границы

В украинской пограничной службе заявили, что арестованный в стране экипаж рыболовного судна «Норд» пытался незаконно покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть, на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Украина пообещала выпустить экипаж «Норда» в Крым.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Киевские власти обвиняют команду судна в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».