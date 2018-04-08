В беспорядках после ареста экс-президента Бразилии пострадали люди

Из-за ареста президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва около здания федеральной полиции в городе Куритиба начались беспорядки, пострадали как минимум девять человек, передает Globo со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Лула сдался властям.

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Его доставили в здание федеральной полиции, где и начались беспорядки. Сообщается, что среди пострадавших есть один ребенок. Также известно, что против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.