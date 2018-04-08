Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал выдержал весь Великий пост и заявил, что восхищается жителями России, передает РИА «Новости».

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако, это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат», — отметил Кийс.

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Он поблагодарил русских друзей, которые вдохновляли и поддерживали его во время поста, и назвал пост уникальным опытом.

В январе во время Крещения посол США Джон Хантсман приехал в Ново-Иерусалимский монастырь вместе с семьей и сотрудниками дипмиссии и впервые в жизни трижды окунулся в иордань. После купания Хантсман заявил журналистам, что оно произвело на него «огромное впечатление», а он приобрел «незабываемый опыт», познакомившись с этой русской традицией.