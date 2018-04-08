В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

В Нью-Йорке произошел пожар в здании Trump Tower. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.

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«Пожар в Trump Tower потушен. Был небольшой (хорошо построенное здание). Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!», — написал Трамп в твиттере.

В январе два человека получили травмы в результате пожара в Трамп-тауэр на Манхэттене. Пожар в небоскребе, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа, начался на крыше 202-метрового здания из-за короткого замыкания в одной из вентиляционных башен.