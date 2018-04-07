МИД: россиян среди пострадавших в Мюнстере нет

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Россиян в числе пострадавших при наезде фургона на людей в немецком Мюнстере нет. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД в твиттере.

«По предварительной информации генконсульства России в Бонне, российских граждан среди пострадавших нет», — гласит сообщение центра.

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Ранее немецкие власти сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, в том числе водитель фургона, покончивший с собой. Еще 20 человек пострадали.

При этом СМИ сообщали, что у виновник трагедии страдал психическими отклонениями.

МВД Германии также заявило, что не увидело исламистского следа в произошедшем.