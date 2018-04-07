СМИ рассказали о водителе, наехавшем на людей в Мюнстере
Водитель фургона, который наехал на посетителей кафе в немецком Мюнстере, оказался гражданином Германии. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, речь идет о немце 1969-го года рождения, у которого были психические отклонения. Как отмечается, речи о теракте не идет.
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В настоящий момент полиция проводит обыски в его доме. Правоохранители опасаются, что там может быть взрывчатка.
Ранее сообщалось, что в фургоне нашли подозрительный предмет.
По официальным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой.
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