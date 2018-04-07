В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь, передает РИА «Новости».

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе членам российской делегации. Представители делегации должны будут доставить Благодатный огонь в Москву в особых лампадах на борту специального рейса.

Реклама

Благодатный огонь является символом нерукотворный света Воскресения Христова и считается верующими святыней. Появление Благодатного огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха называют «чудом схождения Благодатного огня».

Ранее сообщалось о начале крестных ходов верующих в Иерусалиме к Гробу Господню в храме Воскресения Христова.