К Савченко в СИЗО вызвали «скорую»

В СИЗО к депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко вызвали «скорую помощь». Об этом РИА «Новости» рассказала ее сестра Вера Савченко.

Уточняется, что Савченко голодает уже 14 дней.

Вера рассказала, что утром 6 апреля адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил ей, что прождал два часа для того, чтобы получить разрешение на встречу с Надеждой, однако ему сообщили, что она занята.

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«Потом приехала карета скорой помощи… Я застала врачей, которые выходили из СИЗО. Разговаривать со мной они отказались. Объяснили, что не имеют права. И что взяли у Надежды плановые анализы. Я добилась встречи с ней. Она похудела, но держится», — сообщила Вера Савченко.

Ранее сообщалось, что Надежду Савченко, находящуюся в СИЗО, проверят на полиграфе.