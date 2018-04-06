Скрипалю стало лучше

Состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, передает «Би-би-си».

Врачи сообщили, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.