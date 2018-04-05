Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала подробности о своем состоянии в заявлении, опубликованном полицией Великобритании.

«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», — говорится в заявлении Скрипаль.

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Она также поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. О состоянии своего отца Скрипаль не упомянула.

Ранее СМИ сообщили подробности разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой, после того как представитель британского посольства встретился с племянницей Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.