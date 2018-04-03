Госдума приняла заявление по поводу перевода русских школ в Латвии на государственный язык

Госдума приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии образования в школах на языках нацменьшинств, передает РИА «Новости».

Отмечается, что депутаты посчитали действия латвийских властей нарушением прав и свобод русскоязычных граждан в Латвии. По их мнению, это должно повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении прибалтийской страны, которые предусмотрены федеральным законом «О специальных экономических мерах».

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Согласно законопроекту, меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров России в области внешнеэкономических связей.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Латвия нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран, а власти страны действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, которые проживают на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности.

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