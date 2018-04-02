У экипажа арестованного на Украине крымского судна «Норд» отобрали паспорта
У экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» отобрали российские паспорта, передает РИА «Новости».
Об этом заявила пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
«После того, как судно доставили в Бердянск, паспорта российские, к сожалению, у экипажа были отобраны. Поэтому украинские пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа, как граждан Украины», — сказала она.
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Шевелева также отметила, что настроение у экипажа уже далеко не такое бодрое.
Ранее сообщалось, что прокуратура Украины предъявила подозрение капитану «Норда».