Украина предложила России обмен заключенными

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявил, что Киев готов обменяться с Москвой заключенными, передает «Украинские новости».

«Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников», — заявила Геращенко

Реклама

При этом не уточняется, сколько именно украинцев хочет обменять Украина.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обмен заключенными.