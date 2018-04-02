Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила ответ от имени президента США Дональда Трампа на свое обращение по поводу осужденного россиянина Константина Ярошенко, передает РИА «Новости».

«К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно, и он не находит оснований для его помилования», — рассказала Москалькова.

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По ее словам, американская сторона проверила условия содержания россиянина под стражей и считает их соответствующими стандартам.

«Я со своей стороны не оставляю надежды на то, что все-таки буду услышана, и (намерена) по вопросам условий содержания под стражей обратиться вновь к компетентным органам Соединенных Штатов Америки», - добавила Москалькова.

Ранее сообщалось, что посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах над Ярошенко.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима за попытку контрабанды наркотиков. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.