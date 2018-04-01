Умер бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт

Экс-диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт скончался на 92-м году жизни, передает РИА «Новости».

Мотт привлекался к нескольким судебным процессам за расправы над мирным населением в 1980-х годах.

Правление Риоса Монтта считается одним из самых жестоких эпизодов гражданской войны, которая продолжалась в Гватемале с 1960 по 1996 год.

В ноябре 2016 года суд Гватемалы постановил прекратить судебный процесс в отношении Риоса Монтта из-за присутствующего у последнего умственного расстройства и недееспособности. Его обвиняли в организации убийства более чем 200 человек в департаменте Петен в 1982 году, когда Монтт встал во главе военной хунты в Гватемале.