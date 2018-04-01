Цивилев предложил создать на месте сгоревшего в Кемерове ТЦ детский технопарк

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев провел совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а также проверка зданий и сооружений с массовым пребыванием людей на соблюдение противопожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

«Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна не только забота о физическом здоровье пострадавших, но и об их душевном спокойствии после перенесенной трагедии. Он дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших», — говорится в сообщении.

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Цивилев также предложил создать на месте ТЦ детский технопарк, в котором будет размещен мемориал.

Ранее сообщалось, что врио Кемеровской области назван заместитель Амана Тулеева. В видеообращении экс-губернтаор Аман Тулеев заявил, что не может занимать свой пост после пожара в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.