Генпрокурор Венесуэлы сообщил о задержании пяти полицейских после пожара в тюрьме

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в твиттере заявил, что пятеро полицейских задержаны по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре временного содержания при полиции штата Карабобо в городе Валенсия.

«Даны ордера на задержание прокуратурой пяти сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в комендатуре этого региона. Они уже задержаны», — написал Сааб.

Ранее Сааб сообщил, что при пожаре в тюрьме штата Карабобо погибли 68 человек.