Суд арестовал крымское судно «Норд» на Украине

Украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины), которым на судно наложен арест.

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Крымское управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье «угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, гражданами России. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В МИД России назвали задержание на Украине судна из России попыткой отомстить за Крым.