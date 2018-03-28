Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Александр Лукашенко выразил самые глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемерово: белорусский народ скорбит вместе с братским российским народом. В знак солидарности в республике сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

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Путин поблагодарил президента Белоруссии за искренний жест поддержки.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.