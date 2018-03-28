Суд арестовал охранника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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В Кемерово Заводский районный суд принял решение об аресте сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, который работал в сгоревшем торгово-развлекательном комплексе в Кемерово, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, его обвиняют по статьям 09, 219 и 238 УК России («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие утверждает, что при получении сигнала о пожаре Антюшин отключил систему оповещения.

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«Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — говорится в решении суда.

Отмечается, что Антюшин собирается обжаловать решение.

Ранее суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из Кемерово.