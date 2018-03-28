СМИ рассказали о нецелевом расходовании в МЧС 1,7 млрд рублей

Экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов оказался в СИЗО по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 млрд руб. бюджетных денег. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что эти средства предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но на них была куплена другая пожарная техника. Томашов был заключен под стражу, после того как осуществлявшие за ним слежку сотрудники установили, что он виделся с людьми, через которых хотел оказать влияние на расследование своего уголовного дела.

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По имеющимся данным, расследование было начато СК России в ноябре 2017 года. Поводом для его проведения были контракты МЧС по поставке самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева. На эти цели выделили 1,74 млрд руб., но новая спецтехника так и не поступила. В итоге средства из бюджета были потрачены на покупку иной спецтехники, а это обстоятельство послужило поводом для проверки ФСБ и возбуждения уголовного дела.

Адвокат Томашова вину своего подзащитного отрицает и категорически возражает против его ареста.

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