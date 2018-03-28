Источник: продлено следствие по крушению Ту-154 под Сочи

Следствие по уголовному делу о падении пассажирского самолета Ту-154 Минобороны недалеко от Сочи продлено на четыре месяца до 25 июля 2018 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем рано утром 25 декабря 2016 года.

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«Возбужденное 25 декабря 2016 года уголовное дело о катастрофе военного Ту-154 близ Сочи все еще находится в работе следователей. Срок следствия продлен на четыре месяца — до 25 июля 2018 года», — сказал источник.

По данным источника, следствию потребовалось больше времени, так как требуется провести большое количество экспертиз.

Ранее «Газета.Ru» подробно разбирала возможные версии крушения Ту-154.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных. Все они погибли.