Дуда направил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Президент Польши Анджей Дуда направил российскому лидер Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«С огромной скорбью я воспринял известие о драматических последствиях пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири. От имени польского народа и от своего собственного, я выражаю глубочайшее сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этом пожаре», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.