Путин пообещал наказать виновных в пожаре в Кемерово

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с инициативной группой в Кемеровов заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.

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«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.