В Кузбассе начался трехдневный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемеровской области со вторника, 27 марта, начинается трехдневный траур по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня», говорится в сообщении администрации региона.

В связи с трауром на всей территории области будут приспущены флаги России и региона. Учреждениям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

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Также на территории региона пройдет межконфессиональный молебен по погибшим.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.