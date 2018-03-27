«Известия»: МЧС подготовило поправки в правила пожарной безопасности
МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Согласно поправкам, руководители организаций раз в пять лет должны будут обеспечить «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах», при испытаниях необходимо будет в обязательном порядке составлять протокол.
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Кроме того, необходимо будет проверять средства спасения с высоты, а также обеспечивать надлежащее состояние пожарных и эвакуационных лестниц.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. По данным Следственного Комитета, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.