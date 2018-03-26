В Кремле пообещали сделать выводы после пожара в Кемерово

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после понимания причин пожара в Кемерово, будут сделаны выводы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, системные меры в плане обеспечения пожарной безопасности «достаточно жестко» принимаются по свей стране.

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«Неоднократно президент лично держал под контролем ситуацию, но каждый раз нужно говорить о каких-то конкретных причинах, давайте дождемся, когда будет однозначное понимание причин произошедшей трагедии, потом будем делать выводы», — сказал Песков.

Ранее Песков назвал вопрос о претензиях к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву некорректным.