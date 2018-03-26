СМИ сообщили о смерти Мавроди
В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, передает mk.ru.
По данным издания, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.
Официального подтверждения информации не поступало.
Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества «МММ», которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.