На Украине суд приговорил певицу Чичерину к 12 годам тюрьмы заочно

julia_chicherina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шевченковский суд Киева приговорил российскую певицу Юлию Чичерину к 12 годам тюрьмы заочно. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба суда.

Там заявили, что 24 февраля суд вынес обвинительный приговор в порядке специального судебного производства по обвинению артистки «в совершении уголовных правонарушений». Исполнительнице вменяют якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам страны и другие преступления.

«Согласно приговору, Чичериной Ю. Д. [заочно] назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в пресс-службе.

В 2022 и 2023 годах украинские власти заочно предъявили обвинение певице. Тогда они заявили, что Чичериной «грозит пожизненное заключение». Артистке вменяли в вину выступления в освобожденных российской армией населенных пунктах и записи патриотических видеороликов, а также призывов к военнослужащим Вооруженных сил Украины сложить оружие.

