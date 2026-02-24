Размер шрифта
Мужчина залез в чужой дом, съел колбасу и улегся спать в постели хозяйки

Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Житель Польши проник в чужой дом, съел колбасу и уснул, думая, что находится в компьютерной игре. Об этом сообщает RMF24.

В городе Радзынь-Подляски Люблинского воеводства 27-летний мужчина взломал входную дверь в чужую квартиру, поужинал колбасой из холодильника, выпил воды, надел носки и шлепанцы хозяйки и улегся спать в ее постели.

Домовладелица заметила незнакомца и вызвала полицию. Патруль обнаружил мужчину спящим. Он не сопротивлялся и с улыбкой объяснил, что думал будто играет в компьютерную игру, и заснул, почувствовав усталость.

Полицейские доставили его в участок. Хозяйка жилья оценила ущерб почти в 5000 злотых (106 тыс. рублей — прим. ред.). Мужчине предъявили обвинение в порче имущества, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье мужчина пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами.

 
