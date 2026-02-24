В Санкт-Петербурге вручили награду дворнику, спасшему ребенка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребенка на Петрозаводской. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Северной столицы.

«Сегодня встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка», — написал Беглов.

По его словам, Ибадуллаев работает в клининговой компании, у него четверо детей.

Мужчина получил из рук губернатора знак отличия «За доблесть в спасении» – за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 февраля. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, дворник поймал его. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут.

