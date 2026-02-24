Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Санкт-Петербурге вручили награду дворнику, спасшему ребенка

В Петербурге Беглов наградил дворника, спасшего ребенка на Петрозаводской улице
Telegram-канал «Александр Беглов»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребенка на Петрозаводской. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Северной столицы.

«Сегодня встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка», — написал Беглов.

По его словам, Ибадуллаев работает в клининговой компании, у него четверо детей.

Мужчина получил из рук губернатора знак отличия «За доблесть в спасении» – за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 февраля. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, дворник поймал его. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут.

Ранее дерево упало на ребенка, пытавшегося поймать попугая.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!